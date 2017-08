Aseguran que cuentas de Luis Miguel fueron embargadas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las cuentas del cantante Luis Miguel en México fueron embargadas por orden de un juez de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.



De acuerdo con información del programa “Hoy”, la medida fue tomada como parte de la demanda que el tecladista Arturo Pérez Figueroa emprendió contra el cantante, por despido injustificado, hace más de una década.



El músico inició el proceso, en octubre de 2005, ante Junta Local de Conciliación y Arbitraje con folio 1921/05. Señaló al cantante por despido injustificado tras una relación laboral de 15 años.



En agosto de 2014 la sentencia resultó favorable para el músico, por lo que se ordenó que el cantante pagara seis millones de pesos, pero Luis Miguel no obedeció y ahora se ordena el pago de 30 millones de pesos por regalías, tiempos extras y prestaciones.



Para garantizar que se cumpla el pago, el juez pidió rastrear y embargar cuentas de inversiones, chequeras y de ahorro a nombre del cantante.



El pasado mayo, Luis Miguel llegó a un acuerdo con su ex mánager, William Brockhaus, para no pisar la cárcel en Estados Unidos.