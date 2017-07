Temporada 8 de "The Walking Dead" tiene nuevo trailer

(GH)

A propósito de la San Diego Comic Con, la popular serie de zombies reveló al mundo su primer adelanto en video.



"The Walking Dead", que en su octava temporada ofrecerá el esperado conflicto de la coalición de colonias Hilltop, The Kingdom y Alexandria contra The Sanctuary, bastión del villano Negan.



El estreno del video ocurrió en la San Diego Comic-Con y fue transmitido por Facebook Live.