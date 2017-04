Natalia Lafourcade vuelve a homenajear a Agustín Lara

(GH)

La cantautora Natalia Lafourcade estrenó el sencillo "Te vi pasar", del compositor Agustín Lara, como parte de su CD+DVD Musas, el cual lanzará el 5 de mayo.







Anteriormente, en su disco Mujer divina ya había reinterpretado

junto a León Larregui, Meme y Miguel Bosé, los temas de "El Flaco de Oro".



“Elegí este tema pues amo la música de Agustín Lara. Sus canciones me transportan a otras épocas, despiertan en mi algo que no puedo explicar muy bien pero si puedo sentir intensamente", explicó la cantante a través de un boletín.



"Agustín Lara transforma mi postura y mi cantar. Me despierta y convierte en una mujer. Ahora la llevamos a un lugar colorido y travieso. Es como un momento dentro del musical de mi vida”.



La intérprete se presentará en diversas plazas de la República Mexicana como la Feria de San Marcos en Aguascalientes, un concierto con Alondra de la Parra en Yucatán y la Feria Nacional del Queso y el Vino en Tequisquiapan, Querétaro.