¿Despiden a Elmo por culpa de Donald Trump?

(SUN)

Un video publicado por la página web What's Trending en el que Elmo es "despedido" de Plaza Sésamo se convirtió en símbolo de las duras críticas a las propuestas que, según diversos medios, el presidente de Estados Unidos Donald Trump pondrá en marcha para recortar el presupuesto a las artes y humanidades en su país.



"¡Elmo ha estado trabajando en Plaza Sésamo por 32 años!", se le ve decir a la marioneta, quien no puede creer que su empleador ponga fin a su vínculo laboral. "No me da felicidad informarte que debido a los recientes recortes del gobierno al PBS ya no eres más empleado de Plaza Sésamo", se escucha decir a su jefe.



Aunque Plaza Sésamo no se encuentra en peligro realmente -su contrato es con HBO y los recortes afectarían solo a canales de televisión pública- esta medida afectaría a diversos programas educativos para niños que se emiten principalmente en zonas rurales de Estados Unidos.



A continuación, el video en el que Elmo es despedido de "Sesame Street". El final es chocante y desolador: