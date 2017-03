George Clooney le cumple el sueño a fan de 80 años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si siempre fuera tan simple para los fans, habría cientos de miles de personas que intentarían conocer a estrellas de cine simplemente pidiendo hacerlo. Pero, el caso de Pat Adams es ciertamente particular.



La señora Adams vive en el asilo de ancianos Sunrise en Reading, Inglaterra, en un lugar cercano a la casa que habitan el actor George Clooney y su esposa Amal. Y su sueño era conocer al hombre que se hizo popular por su rol en la serie médica "E.R.". Algo que no sonaba demasiado descabellado considerando la poca distancia geográfica que los separa, pero que es difícil por el estatus de estrella de Clooney.



De todos modos, el personal del asilo envió una carta al actor invitándolo a conocer a su octogenaria fan. Y el plan resultó. Finalmente, tal como consignan medios como The Telegraph, Clooney fue al hogar este domingo para ver a Pat, justo en la semana de su cumpleaños número 87, y llevó con una tarjeta y un ramo de flores para ella.



Uno de los administradores del lugar, Malcolm Hague comentó que estaban felices por el hecho de que Pat vio cómo su sueño se hacia realidad y agregó agradeciendo el gesto: "Ella estaba absolutamente emocionada de conocer a su gran ícono y fue una agradable sorpresa ver que George la saludó con flores y una tarjeta".