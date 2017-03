¡Noticia para los cosplayers!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Quienes practican el cosplay (costume=disfraz, play=juego) saben el sacrificio y trabajo que se dedica a los más pequeños detalles del traje que, en su mayoría, confeccionan ellos mismos.



Esta actividad, que es reconocida y premiada en distintas partes del mundo, incluso del País, tendrá su día protagónico en Hermosillo, pues se llevará a cabo el concurso de cosplay con temática principal de cómics y superhéroes el próximo sábado 1 de abril a las 12:00 horas en el The Cave Coffee ubicado en Pabellón Reforma local k-1.



El concurso contará con tres categorías, entre las que destaca Cosplay Cómics, donde sólo se permitirán disfraces de algún personaje oficial registrado de un cómic (DC, Marvel, Dark House, etc.) en cualquier aparición oficial como serie animada, película, etc.



En la categoría Cosplay Kids, dirigida para participantes de 1-12 años de edad,se permitirá cualquier tipo de personajes de cómics, anime, caricatura, película, etc.



Finalmente en Cosplay General podrán participar mayores de trece años con personajes oficiales registrados en los mismos formatos (caricatura, anime, cómic, película, etc).



Se podrá concursar individualmente, en pareja o equipo, sin embargo, la calificación y premiación se hará de forma individual. No es necesaria la presentación de un sketch o performance para participar y todos los cosplays deberán adaptarse a los lineamientos de vestimenta del evento de acuerdo al código de vestimenta, que se puede encontrar a través de redes sociales de The Cave Coffee.



¡Más detalles!



Las inscripciones gratuitas para las categorías del concurso de cosplay deberán enviarse al correo azrahellruiz@gmail.com con el asunto "Cosplay The Cave" y datos de inscripción como nombre del concursante, fecha de nacimiento, ciudad de residencia, categoría a participar (Cómics o General), número de celular y nombre del personaje y origen al que pertenece, así como una imagen adjuntada del mismo en la máxima calidad posible. Para la categoría Cosplay Kids no se solicitará pre-inscripción por email más que presentarse con el disfraz listo antes de las 12:00 del 1 de abril.



Los premios para los ganadores varían dependiendo de la categoría en la que se concursa. En Cosplay Cómicsse dará premio en efectivo al primer lugar de 3,000 pesos; segundo lugar de 1,000 pesos y 500 pesos más reconocimiento para los participantes ganadores, mientras que las demás categorías recibirán premios de patrocinadores del concurso. La fecha límite de pre-inscripción será este jueves 30 de marzo, así que no te pierdas la oportunidad de dar a conocer tu talento en la llamativa práctica del cosplay. Para descargar el reglamento y código de vestimenta del concurso, accede al evento en Facebook de The Cave Coffee.



PREMIOS



Cosplay CÓMICS:



1er Lugar: $3,000 Pesos + Reconocimiento

2do Lugar: $1,000 Pesos + Reconocimiento

3er Lugar: $500 Pesos + Reconocimiento



Cosplay KIDS (de 1 a 12 años)



(Todos los concursantes obtendrán regalo)



1er Lugar: Paquete de Premios de patrocinadores.



Cosplay General



1er Lugar: Paquete de Premios de patrocinadores.

2do Lugar: Paquete de Premios de patrocinadores.



DATOS DE INSCRIPCIÓN



Al correo azrahellruiz@gmail.com

Nombre del concursante

Fecha de nacimiento

Ciudad

Categoría (Comics, General)

Personaje

Origen al que pertenece

Número de celular

Imagen adjunta del personaje con la mejor calidad posible

Para pre-inscripción y descargar el reglamento del evento, Facebook: The Cave Coffee