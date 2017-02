¿Por qué la banda Café Tacvba ya no interpreta "La Ingrata"?

(GH)

La banda mexicana decidió quitar de sus presentaciones el tema “La Ingrata” lanzado en 1994, informó El Dínamo Por contener letras como: “Pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte (…) Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral“.Café Tacvba lanzó en 1994 su disco “Re“, del cual se desprende el famoso tema, una mezcla de polka, ska y norteño, que trata del orgullo herido de un macho despechado.Después de más de veinte años y tras haberla interpretado en innumerables ocasiones en sus conciertos, la banda mexicana decidió eliminarla de su repertorio. Esto con la finalidad de tomar una postura en contra del femicidio, debido a la letra alusiva al violento tema.La banda a pesar de la insistencia del público, que solicitaba a gritos la canción en el concierto de las Fiestas de Palmares en Costa, no la tocó.El tecladista de la banda, Meme, señaló al respecto: “la canción que se basa en el sentido del humor. La inspiración tiene que ver con los corridos norteños, cuyas letras muchas veces narran historias que no tienen sentido del humor. Si genera una lectura incorrecta es algo que está más allá de la intención que tenía en su momento“.“Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos.Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra. Porque ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos del problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso”, agregó el vocalista, Rubén Albarran.Café Tacvba siempre se ha manifestado en apoyo a los movimientos en pro de los derechos tanto de los animales, de la tierra y de las personas. Incluso, Rubén Albarrán, ha sido invitado y visitado a la tribu yaqui, principalmente en su movimiento por el agua del Valle del Yaqui.“Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea.Personalmente, desde hace mucho, dije “pistola” no me gusta, y con mi cuerpo hago la broma y esos balazos son de otro tipo”, sentenció Albarrán.