Reebok se une al feminismo y agota playera en tiempo récord

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Nevertheless, she persisted” (Sin embargo, ella persistió), es el lema que lleva grabado la nueva playera feminista “anti Trump” de la marca Reebok y que a 10 días de su lanzamiento en su página web, se agotó.



Estas palabras, fueron las que el senador republicano Mitch McConnell dijo a la senadora demócrata de Massachusets, Elizabeth Warren, cuando intentaba leer una antigua carta de Coretta King.



“Vimos que la senadora de nuestro propio estado fue silenciada por sus críticos por hacer su trabajo”, mencionó en una entrevista el director de Reebok, Dan Mazei.



Como parte de su apoyo a los derechos de la mujer, Reebok donará la totalidad de las ganancias por la venta de estas playeras a Women's March, iniciativa a favor de la mujer que prepara una huelga general femenina para el próximo 8 de marzo.



“Nevertheless, she persisted” pasó de ser tendencia en redes sociales a una frase emblemática feminista que Reebok plasmó en estas playeras con causa. El costo de éstas es de 20 dólares.



Por el momento, las playeras “Nevertheless, she persisted” de Reebok, únicamente se pueden pre-ordenar, pero se espera que este martes puedan comenzar con los envíos.



Así como Reebok, firmas de lujo como Prabal Gurung y Dior, se han sumado a la protesta creando playeras en apoyo a los derechos de la mujer.