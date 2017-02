Star Wars publica primera imagen del 'spin-off' de Han Solo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Disney lanzó la primera imagen oficial del spin-off de Han Solo que continuará la saga que ya comenzara Rogue One de películas que no guardarán relación con el clan de los Skywalker.En la imagen aparecen todos los protagonistas así como los directores, Chris Lord y Phil Miller, responsables de la película de LEGO e Infiltrados en clase.La foto cuenta con Alden Ehrenreich (Han), Donald Glover (Lando Calrissian), Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge y Woody Harrelson.También está presente Chewbacca, que será interpretado por el jugador finlandés de baloncesto Joonas Suotamo.La cinta, aún sin título oficial, comenzó a rodarse el pasado 3 de enero, aunque no ha sido hasta ahora que se ha podido ver a todo el elenco reunido. La película tiene previsto su estreno para el 25 de mayo de 2018.