Katy Perry estrena "Chained To The Rhythm"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La renovada Katy Perry estrenó un nuevo clip en su canal de YouTube, se trata del video de su último éxito musical "Chained To The Rhythm".



El material que se ve en YouTube inicia con la inauguración de un peculiar parque de diversiones en un futuro no tan lejano. Las personas viven atadas a sus dispositivos portátiles y a las apariencias que son el tema central de Oblivia, el parque temático.



En "Chained To The Rhythm", Katy Perry habla sobre lo falso que le parece el "sueño americano" frente a un bienestar artificial en el que las personas adoptan comportamientos individualistas, el coro conmina a las personas a darse cuenta de que no están solas.



El tema fue un éxito rotundo en Spotify, donde en sus primeras 24 horas logró llegar a más de 3 millones de personas. En YouTube no es diferente con este videoclip, ya que en su primera hora ha superado el medio millón de reproducciones.