La ley y el orden llega a su capítulo 400

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La llamada era dorada de la televisión no es paciente. Las series actuales tienen que pelear por la audiencia que cada vez tiene más ofertas, algunas, incluso no han llegado a completar una temporada completa en la pantalla chica.



Es así que cuando una serie llega a su capítulo 400 es algo digno de celebrar. “La ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales” no sólo presume de eso, también es una de las pocas producciones que superan las 10 temporadas.



Y es que la mayoría de las series “longevas” son de corte policíaco o de detectives y hasta militares. Títulos como CSI, Criminal Minds y NCIS, son algunos de los títulos con más temporadas y con diversas franquicias.



Julie Martin es la productora ejecutiva de “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales” y lo ha sido durante las 18 temporadas que tiene al aire.