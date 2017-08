El día que policías sacaron a Angélica Vale de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A la actriz y cantante Angélica Vale no le molesta que la vida de su madre, la también intérprete Angélica María, no despierte interés para realizar una serie biográfica como se está haciendo actualmente con varias otras figuras del mundo del espectáculo. Vale agradece que ella haya sido una mujer "fresa y cursi, sin escándalos". Pero señaló que si los productores buscaran bien, se darían cuenta de que "La Novia de México" tiene varios pasajes controversiales.



"Hay muchas cosas que vivió mi mamá y el público no sabe, que sí pueden ser buen chisme, además de la vidas que ha tocado, tanto mi abuela Angélica Ortiz como mi mamá, también hay harto chisme", consideró.



Entre esas anécdotas está cuando a ella y a su abuela las sacaron de Televisa con policías. "Me pasó cuando yo tenía 6 años, le dijeron a mi abuela que estábamos vetadas, entonces ella fue por mí a la escuela para ir a Televisa, entramos dizque a hablar, pero en realidad yo iba a ver a los artistas y nos sacaron con policías diciéndonos que efectivamente estábamos vetadas. Les digo que hay cositas así que no saben cómo fueron que pueden ser bastante jugosas".



Para ella esa situación marcó su historia como actriz porque se enfocó en el teatro donde adquirió una vasta experiencia, y cuando regresó a la televisión tuvo triunfos como el segundo rating más alto de la historia con el final de "La fea más bella".



Angélica se ha convertido en una de las figuras recurrentes en la puesta en escena "Mentiras", donde la noche del viernes enfrentó una de las funciones más complicadas por su dinámica, y que en algún momento estrellas como Lola Cortés o Kika Edgar ya han realizado. Se llama "Angélica contra todos", es decir, ella interpreta a todos los personajes durante el desarrollo de la obra, algo que hizo con mucho éxito haciendo reír hasta a sus compañeras de escena, Georgina Levin, Ana Cecilia Anzaldúa, Marta Fernanda, Paola Gómez y Carlos Gática, porque también dio vida a Emmanuel, aunque de manera un tanto atropellada por errores técnicos en su micrófono y vestuario.



"Soy una loca, es lo que soy, se me olvidaron los nervios iniciales porque me la paso tan bien en el escenario y sé que en unas semanas lo volvería hacer. Sí hubo algunos errores en el escenario con el micrófono, por eso sufrí y hasta la letra de una canción inventé, pero ya paso", expresó la Vale, que es la segunda vez que hace esto. Entre el público se pudo ver muy divertidos a su esposo Otto Padrón y al actor Ernesto Laguardia, que es gran amigo de Angélica y esa noche recibió un reconocimiento por parte de la producción de "Mentiras" por su trayectoria artística.



Por su parte, Laguardia agradeció el reconocimiento que se le dio en el escenario del Teatro México, del Centro Teatral Manolo Fábregas, y le manifestó su respecto a Vale por la muestra de talento que acababa de dar: "mis hijos me decían emocionados 'mira papá es tu amiga'", expresó.