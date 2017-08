Con la película 'Roma' salí del clóset fotográfico: Alfonso Cuarón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La película "Roma" le permitió a Alfonso Cuarón, "salir del clóset". Ganador del Oscar a Mejor dirección por "Gravedad", la verdad es que tiene vena fotográfica y su más reciente cinta, ahora en posproducción, le permitió ponerse tras la cámara de principio a fin.



"Después de Gravedad, que tuvo la fortuna de hacer mucho dinero, empecé a tener ofertas de películas grandes, secuelas, ser el jefe de franquicias, pero como dice Guillermo del Toro: uno se come el cereal no necesariamente por él, sino por la promesa del juguetito que viene adentro", explicó.



"'Gravedad' fue ese cereal y a pesar de todas las tentaciones, sabía que se podía tener la oportunidad de hacer una película como quería, en mi país y reinventarme. Así, 'Roma' me dio la oportunidad de salir del clóset fotográfico, por primera vez pude fotografiar y dirigir completamente una película mía y fue un placer, fotografiar era lo que quería hacer cuando entré a la escuela de cine", indicó.



Cuarón ofreció este sábado una charla relacionada con la imagen en el cine, dentro de un evento patrocinado por la empresa fotográfica Canon, en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y a la cual asistieron cerca de 500 personas.



Durante el encuentro, "El Charolastra mayor" reconoció que ahora quienes desean hacer cine no deben pasar por un proceso similar al de él, para entrar al llamado séptimo arte.



"Mi única manera de entrar fue siendo un 'perrote', un trabajador de cine, donde hacía la función que fuera para estar cerca de un set, hice de asistente de cámara, de producción, microfonista, hasta que me puse como asistente de dirección. Jamás recomendaría que necesariamente sigan los jóvenes ese camino, ahora una película se puede hacer con un equipo que se tiene en casa: si se tiene un teléfono y una computadora, con eso basta", indicó.



Pero advierte un peligro: "Todo se vuelve homogéneo, la tecnología habla por ti, como Instagram, donde tomas la foto y pones filtro, no es interesante o bien, la única palabra que encuentro es cool".



Así, comparó al cine de superhéroes con algo similar, aunque lo respeta. "Las salas están tomadas por estas grandes películas con grandes presupuestos que han desplazado a otras y bueno, no estoy en contra de ellas, admiro a quienes tienen la sabiduría de seguir siendo grandes artistas con integridad. Hay otras plataformas que eran impensables antes y que tiene que ver con el streaming; no tengo nada contra las pelis de superhéroes, sino que en varias de ellas son la misma foto con distinto filtro ¡y está cabrón!".



A pregunta expresa alusiva a las declaraciones de Christopher Nolan ("Dunkirk") de que el cine debe ser visto en pantalla grande y no en plataformas, Cuarón sonrió.



"Es como pensar que los negros son para sacar algodón de los campos. El cine y la foto se han desarrollado de la mano de la tecnología, defiendo que se siga teniendo la opción de los creadores a usar todos los formatos existentes", concluyó.