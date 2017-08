Culpan a hijo de Juan Gabriel por Clausura de "Amor eterno"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Omar Suárez ofreció una conferencia de prensa tras la clausura nuevamente del Teatro San Rafael donde presentaron la obra "Amor eterno".



Suárez estuvo acompañado de Pablo Montero, Bobby Pulido, Dulce así como de una de las que fueran amigas de Juan Gabriel en vida, Natalia Baeza, y su hermano Pablo Aguilera. Ahí externó su sentir debido a las trabas que han puesto Iván Aguilera y el IMPI para la realización del show. También adelantaron que harán un homenaje gratuito el próximo domingo.



"La clausura del Teatro fue totalmente arbitraria, sin precedentes y sobre todo infundado. A nosotros nos acababan de entregar una semana antes un amparo en donde el IMPI nos dice que podemos seguir interpretando las canciones de Juan Gabriel, pero nos piden una garantía de 1 millón 400 mil pesos. Lo entrego, pero al mismo tiempo nos dicen que le acaban de dar un amparo a la Sociedad de Autores y que no debemos de cantar las canciones, ahí empiezan las irregularidades".



El productor externó que después de eso siguieron varias visitas del IMPI donde determinan qué y a qué hora cantan los temas de Juan Gabriel. En sus señalamientos apareció, además del IMPI, la disquera Universal y el hijo de Juan Gabriel, Iván.



"Como el señor Iván Aguilera nunca ha hecho un negocio en su vida no ha de saber sumar, ha de creer que se ganan millones de dólares y que esos los debe de ganar él como lo ha hecho con el mariachi, con el merchandising, como lo ha hecho con todo, él quiere todo, pero no hace nada".



Pablo Montero se retiró momentos después de iniciada la conferencia, pero Dulce y Bobby Pulido afirmaron que lo que está pasando con "Amor eterno" es una cacería de brujas.



Omar señaló que harán un homenaje en el que los cantantes ahí presentes acudirán sin recibir pago y que esperan que para entonces el teatro esté nuevamente abierto y si no buscarán otra sede.