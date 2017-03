"La Bella y la Bestia" rompe récords en taquilla

NUEVA YORK, EU(AP )

La nueva versión con actores de "La Bella y la Bestia" de Disney resultó ser un éxito mayor a lo esperado.



Las cifras finales de sus ventas de boletos durante el fin de semana son 5 millones de dólares superiores a lo estimado el domingo. Disney dijo el lunes que la cinta sumó 174,7 millones en cines de Estados Unidos y Canadá.



La película dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, batió varios récords. No sólo es el mayor éxito de lo que va de 2017, sino que es el mejor estreno para una película para niños, el mejor estreno para marzo y está entre los 10 mejores estrenos de la historia (sin ajustar las cifras a la inflación).



Los analistas esperan que la película sume mil millones de dólares a nivel mundial.



A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:



1. "La Bella y la Bestia", 174,7 millones de dólares

2. "Kong: Skull Island", 27,8 millones

3. "Logan", 17,8 millones

4. "Get Out", 13,4 millones

5. "The Shack", 6 millones

6. "The Lego Batman Movie", 4,6 millones

7. "The Belko Experiment", 4,1 millones

8. "Hidden Figures", 1,4 millones

9. "John Wick: Chapter Two", 1,1 millones

10. "Before I Fall", 985.631 dólares