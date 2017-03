Reggaetonero anda sobre Selena

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar que el reggaetonero colombiano Maluma fue criticado por Selena Gómez, y es que ella hace unas semanas expresó su molestia por la letra de la canción “Cuatro babys”, el cantante no tuvo problemas en invitar a la artista juvenil a grabar una canción juntos.



En una entrevista a Billboard, el intérprete sudamericano destacó las cualidades de la ex chica Disney.



“Selena, me encantaría hacer una canción contigo. Dios te bendiga. Eres un ejemplo, admiro mucho lo que haces”, dijo Maluma sobre Selena.



Recordemos que hace un mes, los fans de Maluma alborotaron las redes sociales cuando Selena comenzó a seguir al colombiano en Instagram. A ello se sumó la foto que la ex de Justin Bieber publicó con el mensaje: “Vente pa’ca’”, nombre del dúo con Ricky Martín.