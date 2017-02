Las narconovelas son síntoma de un malestar: Ana Celia Urquidi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ana Celia Urquidi ha producido series que retratan el narcotráfico, pero no es algo que a ella le guste hacer. Desde su punto de vista son un indicativo de algo que está ocurriendo en la audiencia.



“Yo creo es síntoma de un malestar que hay en muchas cosas. Creo que todo es un reflejo, yo no estoy a favor de que se hagan narconovelas. Se hacen, participamos en algunas como ´El señor de los cielos´ y no es estar a favor o en contra, es que en ese momento es lo que la gente está viendo y si no, no estarían teniendo el éxito que tienen, creo que toca movernos a otra parte. Creo que toca movernos, se tiene que ir más allá, no nos podemos quedar haciendo lo mismo”.



Hace unos meses, Ana Celia, quien trabajaba de la mano de Epigmenio Ibarra, se mudó a TV Azteca por invitación de Joshua Mintz.



Actualmente es productora ejecutiva de “La Fiscal de Hierro” junto a Manolo Cardona, que presentaron hace unos días en el Lunario del Auditorio Nacional. Esta teleserie protagonizada por Iliana Fox llega después del éxito de Rosario Tijeras.



Tras producciones como “Infames”, “Las Aparicio”, “Señora Acero” y muchas más, Ana Celia considera que a lo largo de la televisión han existido varios proyectos que retratan de manera distinta a la mujer y son este tipo de historias las que están dominando actualmente la pantalla.



“Creo que el enfoque que se le está dando ahora es que las mujeres dejan de ser solamente víctimas receptoras de la violencia, ahora las mujeres no es que tomen la justicia por sus manos, se trata de que cada vez te vuelves un personaje más activo dentro de la sociedad”.



Actualmente, el tipo de historias que le importan a la productora son esas que marquen una diferencia de las tendencias.



“Yo no voy a cambiar al mundo ni voy a cambiar a la sociedad ni voy a cambiar la manera de pensar de la gente, simplemente es una manera de ir poniendo granitos de arena como todos los que nos dedicamos a esto, nadie tiene la verdad en la mano ni el éxito asegurado, todo el tiempo estás aprendiendo, yo sigo aprendiendo y ya veremos cómo nos va”.