"El Costeño" sufrió asalto; lo despojaron de su automóvil

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El comediante Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, dio a conocer que el fin de semana fue asaltado en el Estado de México, en donde lo despojaron de su automóvil.



Relató, en una entrevista para Ciro Gómez Leyva, que el sábado viajaba junto a su hermano rumbo a la Ciudad de México, después de ofrecer un show de “El Tenorio” en Coacalco.



En el cruce de Periférico y Avenida Río San Joaquín, “se bajan tres tipos con pistolas, el chofer se queda al volante, escuadras, revólver, nos apuntan, nos golpean el carro; venía disfrazado, venía con mi vestuario porque no me dio tiempo de cambiarme”, detalló.



Dijo que uno de los ladrones lo reconoció y se burló. “Eres famoso”, le comentó el sujeto “'Soy El Costeño', le digo, 'luego me darás tu autógrafo, ahorita quiero tus cosas'. Todavía la burla”, añadió.



Carranza comentó que empezaron a golpear a su hermano y no se había percatado. El hermano se atoró con el cinturón y al no poder zafarse, los ladrones comenzaron a golpearlo hasta que le hicieron tres heridas en la cabeza. “Creí que lo habían herido de bala".



Añadió que los ladrones viajaban en un vehículo Mazda y detrás de ellos venía un automóvil Tiida cuidándolos.



Luego del despojo y tras denunciar ante las autoridades sobre este despojo, el automóvil BMW, fue localizado en la colonia Pensil un par de horas después.



Indicó que luego del violento asalto fueron auxiliados por otra persona que los trasladó a la Cruz Roja “y ahí encontramos una patrulla del Distrito Federal que le dimos parte, pero como el robo fue en los límites del Estado de México entonces mi demanda tuve que ir a levantarla al Estado de México”.



“El Costeño” dijo estar violentado en lo emocional y económico. Agradeció que hubieran respetado su vida.