Es momento de ponerse serios: Conan O'Brien

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El conductor de televisión Conan O’Brien dijo que no es un comediante político, por lo que no quiere transmitir un mensaje “tan político” durante la visita que realiza en México.



En entrevista con Carlos Loret de Mola para “Despierta”, O’Brien comentó que en su viaje a este País se ha sorprendido por “lo amable y cálida que es la gente”.







Relató que durante su visita a la Ciudad de México caminó por el Zócalo, donde a la gente que se le acercó le pidió dinero para pagar el muro (que busca construir Donald Trump en la frontera), pero me decían que no lo iban a pagar y se reían, “el pueblo de México no está muy interesado sobre quién va a pagar el muro”, resaltó.



O’Brien, quien grabará un programa en México con Diego Luna y Vicente Fox como invitados, resaltó que invitó al ex presidente de México, Vicente Fox “porque habla claro, con un colorido lenguaje y no le da miedo decir lo que piensa”.



Rechazó que durante sus programas haga bromas basadas en la situación política actual, porque “no es momento de hacer bromas, sino de ponerse serios”.