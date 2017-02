Mexicano al grito de Óscar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Rodrigo Prieto estaba en un avión rumbo a Taiwán donde no tenía conexión a Internet ni señal del teléfono. Fueron ocho horas las que duró el viaje hasta llegar al aeropuerto donde, al tener acceso a la red, su celular casi explota con los mensajes, notificaciones e e-mails que había recibido.



“Mi esposa Mónica me mandó una imagen de pantalla de su computadora, donde, después de ocho horas me enteré que estaba nominado al Óscar”, relató Rodrigo Prieto, el mexicano que podría ganar el próximo domingo 26 de febrero la estatuilla dorada en la categoría Mejor fotografía por su trabajo en “Silence”, película que dirigió el estadounidense Martin Scorsese y produjo el cineasta sonorense Gastón Pavlovich.



“Más que nada es como una emoción muy grande y lo comparto con mi familia, mis amigos y en este caso, con mis compatriotas y colegas directores de fotografía.



El impacto a nivel carrera no sé cuál pueda ser pero por lo pronto para mí lo más significativo es el cariño que he recibido de mucha gente en México”, compartió en entrevista el nominado a los Óscar 2017.



“Espero que el público mexicano apoye a Gastón Pavlovich, un gran amigo y sonorense a quien estimo mucho y a quien le agradezco a que esta película se haya hecho, porque sin él no existiría este proyecto”, continuó.



Del 2017 al Siglo XVII

El director de fotografía nacido en la Ciudad de México relató que su trabajo en “Silence” fue uno de los más difíciles de su carrera, pues la película protagonizada por Liam Neeson, Adam Driver y Andrew Garfield requirió de iluminación a base de velas, ya que la trama se sitúa en el año de 1640.



“Es una historia sobre fe, muy profunda y bella. Martin Scorsese llevaba 28 años queriéndola hacer y un reto muy grande en cuanto a mi trabajo era cómo fotografiar lo que sería Japón del siglo XVII en Taiwán del 2017. Debíamos encontrar las locaciones adecuadas y además la iluminación debía sentirse auténtica”, agregó.



“En esa época, todavía no existía la electricidad, así que en las noches tuve que iluminar prácticamente con velas. Además, había muchas escenas exteriores con luz de luna, pero las cámaras no la captan, así que tuve que simularla con lámparas cinematográficas”, finalizó.



ES BUENO SABER QUE…

La primera vez que Rodrigo Prieto fue nominado al Óscar en la misma categoría, fue en el 2006 por “Brokeback Mountain” (Secreto en la montaña).



Numeralia

2 veces nominado al Óscar

51 años tiene Rodrigo

27 películas ha trabajado

26 de febrero, entrega del Óscar



FILMOGRAFÍA

Silence (2017)

Passengers (2016)

The Homesman (2014)

The Wolf of Wall Street (2013)

Argo (película) (2012)

We Bought a Zoo (2011)

Agua para elefantes (2011)

Biutiful (2010)

State of Play (2009)

Los abrazos rotos (2009)

Deseo, peligro (2007)

Babel (2006)

Brokeback Mountain (2005)

Alexander (2004)

Persona Non Grata (2003)

21 gramos (2003)

Comandante (2003)

La hora 25 (2002)

8 Mile (2002)

Frida (2002)

Diez historias cortas de amor (2001)

Pecado original (2001)

Amores perros (2000)

Un embrujo (1998)

Fibra óptica (1998)

Edipo alcalde (1996)

Sobrenatural (1996)