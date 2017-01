Arriaga vuelve al barrio de "Amores perros" en "El salvaje"

CIUDAD DE MEXICO(AP )

En "El salvaje", Guillermo Arriaga se adentra en una complicada historia de venganza que implica a un grupo fanáticos religiosos y dos hermanos, uno de los cuales es asesinado.



El autor y cineasta mexicano arranca su historia hacia finales de la década de 1960 y muestra sus repercusiones en la actualidad. Juega con los tiempos narrativos saltando del pasado lejano al más próximo y revelando detalles a los que regresa más detenidamente sin que esto afecte el suspenso o la progresión de la trama.



"Es que así pienso", dijo Arriaga a The Associated Press. "Yo no sabía de qué se trataba la novela. No tengo un plan. Yo la voy descubriendo conforme la voy escribiendo. Tengo una ligera intuición hacia dónde va. ... La novela se me revela, no la tengo tan controlada como otros escritores".



Otro de los aspectos que caracterizan a "El salvaje" es el diseño gráfico. Sus párrafos no son monolíticos, tienen una distribución de texto y tipografías variadas.



"Estoy escribiendo un objeto que debe de tener ciertos parámetros estéticos y la tipografía también es narrativa, quiero usar la tipografía para hacer narración", dijo.