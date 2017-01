Salma Hayek: Presidente Obama, cómo lo vamos a extrañar

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Salma Hayek se despidió de Barack Obama con una fotografía en donde a ambos se les ve sonrientes.A través de su cuenta en Instagram, la mexicana publicó también un mensaje donde dice cuánto echará de menos al presidente saliente de Estados Unidos."Farewell #president #obama you will be missed. Adiós Presidente Obama como lo vamos a extrañar", escribió junto a la imagen.Durante su gestión, Obama se ganó la simpatía de varios famosos. Al igual que Salma, estrellas como Madonna o Alejandro Sanz hicieron público el cariño hacia el ahora ex presidente."¡Adiós señor presidente! ¡Nunca habrá otro como usted! Barack Obama , eres un rey entre los hombres", escribió Madonna en su cuenta de Instagram hace una semana.