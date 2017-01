Aseguran que George Clooney y Amal Alamuddin esperan gemelos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que el actor George Clooney tenía la intención de no tener hijos, parece que la vida lo sorprendió y se convertirá en papá por partida doble. La revista estadounidense “In Touch” reveló que su esposa, Amal Alamuddin, está embarazada de gemelos, y que espera junto con el actor, a un niño y a una niña.



La publicación asegura que la noticia los tomó por sorpresa, pero que los tiene muy emocionados: “Cuando George y Amal se enteraron de que eran gemelos se quedaron muy sorprendidos, felices pero con un poco de miedo, ya que ambos habían dicho que con uno era suficiente. Sin embargo, la noticia de que sería un niño y una niña les devolvió la ilusión, piensan que les ha tocado el premio gordo".



Según la misma fuente, aunque el actor de 55 años se encuentra emocionado con la llegada de sus hijos, el único problema ahora es el nombre que la pareja elegirá para sus hijos.



“Ha pasado de no querer ser padre a estar totalmente emocionado con el embarazo y la idea de criar dos niños que le llamen papá”, explica.



La fuente también agregó que la pareja, que lleva casada dos años, tuvo dificultades para concebir, por lo que decidieron realizar un tratamiento de fecundación in vitro.