"Lloraba mucho", recuerda Rubí ante críticas que enfrentó

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después del video por el que Rubí Ibarra se hizo famosa, la jovencita decidió no desaprovechar la situación que primero la espantó y la hizo llorar para hacer algo que siempre había deseado: iniciar en el mundo de la música.Aquí algunas de las cosas que comentó a El Universal durante su visita, en la que habló de su nuevo sencillo "No quiero nada", que saldrá el 2 de agosto y con el que explora en el género urbano junto a Yhan Rivera."Sentí más negativo que positivo lo que me pasó y me saqué de onda porque digo que no puede ser que haya personas que critiquen a una niña, que no acepten la felicidad de los demás. Yo pienso que si muchas personas tuvieran la oportunidad que me pasó no la desaprovecharían, y pues en realidad es triste ver que hay personas a las que no les importa la edad, critican y es horrible, yo lo sentí como un bullying bien horrible, lloraba mucho, le decía que nos regresáramos al rancho""A lo mejor se olvidan el video pero alguien que supere estos quince años lo veo difícil porque ni yo me imaginé cuánta gente iba a venir, 65 mil personas, imagínate, me quedé así de '¡diosito santo!', fueron muchas personas. A lo mejor sí llegan a olvidar el video, yo pienso que esa etapa de Rubí la quinceañera tiene que pasar porque no toda la vida voy a seguir de quinceañera, tengo que crecer y se va olvidando. Yo quisiera darme a conocer pero ya no por los quince años y por lo que me pasó sino por la música, que hablen de mi música, el trabajo, ahora quiero que la gente me conozca. Me encantaría que ese lado de Rubí la que cumplió quince años ya se quedara atrás"."Mi papá es ganadero, compra y venta de cabritos y eso es a lo que él se dedica incluso mucha gente critica a mi papá por eso, yo pienso que eso no es un trabajo malo, que critiquen lo que sea malo pero yo pienso que eso es un trabajo honrado y honesto, valoro mucho el esfuerzo de mi papá y de mi mamá""Me dolía cuando me decían algo a mí, pero también veía cuando comentaban mucho de mi mamá o de mis papás, a mí me pueden más ellos, a mí me pueden decir que 'qué naca' o que vengo de un rancho pero pues sí, vengo de un rancho, ahí he vivido, ahí nací, yo vengo de un rancho porque de ahí soy, soy feliz y ahí tengo a toda mi familia, pero me pueden más mis papás porque digo, a mí todo el mundo me dice lo que quiere pero pues mis papás. A mi papá le decían que como charrito, a mi mamá también le decían muchas cosas ofensivas""Cuando veía un comentario malo lloraba mucho y le decía a mi mamá que me quería regresar, que no quería saber nada de nada pero pues mi papá me decía que si ya tenía la oportunidad la aprovechara, que es gente que no conozco (la que la ofende) y que tal vez no conoceré nunca y que a lo mejor nunca veré. Sí fue abrumador pero ahora cuando veo un comentario lo ignoro, me río"."No estoy muy enterada pero como que querían estafar a mis papás, yo no voy a hablar mal de nadie porque mis papás no me enseñaron a ser así pero hemos pasado por tantas cosas, que la gente no sabe y digo qué mala onda que la gente te critique y te juzgue sin saber la verdad, pero dios sabrá lo que haga con esas personas, las que me critiquen bien o que me hagan mal, y sí, pasaron por varias cosas".