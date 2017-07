Gabriela Spanic pasa por malos momentos laborales

(GH)

La actriz Gabriela Spanic, reconocida internacionalmente por su participación en los melodramas mexicanos como “La Usurpadora”, ha declarado que no pasa por el mejor momento.La venezolana ha responsabilizado a gente que quiere perjudicarla, y acusó a los productores de no quererla contratar.“Así como ha habido gente que me ha apoyado, ha habido gente que quiere perjudicarme y dice mentiras contra mí”, dijo la actriz a Notimex.Sin embargo, declaró no deprimirse, ya que sabe hacer muchas otras actividades.“Si se cierran las puertas de la televisión, Gaby seguirá luchando porque sé cocinar, escribo libros, hago muchas cosas (…) no soy de las mujeres que se queda deprimida en casa a ver qué me cae del cielo, soy una mujer que se mueve", mencionó Gabriela Spanic.