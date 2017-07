Kenny Rogers se despedirá de los escenarios

(GH)

El legendario cantante estadounidense de música country, Kenny Rogers anunció que dirá adiós a los escenarios con un concierto que se llevará a cabo el 25 de octubre próximo en Nashville, Tennessee, donde compartirá el escenario con estrellas como Dolly Parton, otra estrella del género.Según explicó el artista a Rolling Stone, el concierto, que llevará por título All in for the gambler: Kenny Rogers’ farewell concert celebration supondrá la despedida de más de seis décadas de carrera, marcada por éxitos como The gambler, The coward of the county y Just dropped in.“Mi movilidad se ha vuelto algo extraño, y no me gusta salir al escenario y tener que disculparme. Uno toma decisiones basadas en lo que la vida le da. He tenido una gran vida, no puedo quejarme, pero creo que es hora de detenerse”, explicó Rogers.