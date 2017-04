Yahir debuta en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Yahir confiesa que está temblando porque es su primera vez en un foro en Televisa, en donde no viene precisamente a cantar sino a hacer algo que poco ha hecho: actuar.



Si bien no es la primera vez del cantante en los terrenos de la actuación, sí es su primera vez en la casa de San Ángel, en donde por iniciativa de Juan Osorio llega para evolucionar y dirigirse a más personas con su talento musical y actoral.







“Los cambios siempre son buenos y estar en Azteca me abrió las puertas a otras cosas; TV Azteca siempre fue y será mi casa, pero ahora estoy aquí haciendo una familia nueva, simplemente son ciclos que se cumplen”, dijo el cantante.



La tarde de este miércoles, Yahir fue presentado como parte del elenco de la telenovela "Mi marido tiene familia", de Juan Osorio.



Compartirá créditos con Zuria Vega, Rafael Inclán y René Casados.