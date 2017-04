Viggo Mortensen critica políticas de Macri con el cine

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

El actor estadounidense Viggo Mortensen se sumó de lleno a la protesta de artistas argentinos contra la decisión del gobierno de despedir al titular del Instituto de Cine y acusó al presidente Mauricio Macri de ser un "fanfarrón neoliberal" que pone en riesgo los recursos financieros de la industria cinematográfica del país.



Mortensen, que vivió parte de su infancia en Argentina, publicó un video casero que se difundió el miércoles en las redes sociales y medios en el que, en perfecto español, cuestiona la reciente medida del ministro de Cultura Pablo Avelluto de apartar a Alejandro Cacetta de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), cargo que éste último asumió a pedido de Macri.







"El cine argentino se autofinancia y es una fuente de orgullo para todos los argentinos", señala Mortensen en el video, en el que aparece vestido con una camiseta en la que está escrito el nombre de San Lorenzo, el club de fútbol del que es hincha. "Así que, Macri, Avelluto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense de jo... (molestar). No a la destrucción del cine argentino", agregó el astro de la trilogía de "El Señor de los Anillos", que ha expresado en varias ocasiones su afecto por el país donde se crio de niño.



El actor nominado a dos Oscar — por "Eastern Promises" (2007) y Captain Fantastic (2016) — y cuyos créditos también incluyen "The Road" ("La carretera"), "Alatriste" y el drama argentino "Todos tenemos un plan", argumentó además que el "apoyo estatal al cine en países como Argentina y Francia son ejemplos únicos y exitosos del fomento cultural y son admirados en todo el mundo".



Un nutrido grupo de actores y la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica creen que detrás de la destitución de Cacetta, un hombre altamente valorado en el cine local, se esconde un plan del conservador Macri de intervenir el INCAA para "desactivar los legítimos medios de financiamiento" de ese ente autárquico de carácter público.



Uno de los primeros que se quejó de la medida fue el director ganador de dos Oscar Juan José Campanella, simpatizante del gobierno de Macri, que la calificó de "opereta" en un tuit. Le han seguido actores argentinos reconocidos dentro y fuera del país, como Ricardo Darín y Cecilia Roth, que han criticado la decisión en declaraciones a la prensa.



Pocas horas después de conocerse el video de Mortensen, un nutrido grupo de actores, representantes de la industria y estudiantes de cine protestó contra la decisión oficial en la inauguración de la 19a edición del festival de cine independiente de Buenos Aires (BAFICI) en el cine Gaumont. Mientras en el interior de la sala las autoridades daban inicio al festival con la proyección de la película alemana "Casting", en la calle los manifestantes levantaron carteles con la consigna "defendiendo al cine argentino" y exigieron la renuncia del ministro de Cultura.



Avelluto afirmó a distintos medios de comunicación que no duda del honor de Cacetta, pero señaló que éste no tuvo la "audacia" que se requiere para actuar contra funcionarios del Instituto del Cine sospechosos de cometer supuestos actos de corrupción con el manejo de fondos desde la gestión del gobierno anterior de Cristina Fernández (2007-2015).



"Creo que no se animó a meterse con los bolsones de irregularidades que subsisten en el INCAA", señaló Avelluto.



El gobierno sostiene que no hay "ningún plan" para reducir el llamado fondo de fomento del cine, que asegura el autofinanciamiento a partir de gravámenes como el 10% de lo que se recauda por cada entrada y de otros que se cobran a empresas privadas como los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable y satélite.



En un video difundido recientemente en las redes sociales, actores como Natalia Oreiro, Graciela Borges y Leo Sbaraglia y directores como el también ganador del Oscar Luis Puenzo acusaron al gobierno de querer atentar contra el fondo de fomento. "No a la destrucción del cine argentino", sostuvieron.



Darín dijo a la prensa que está "alineado" con sus colegas y señaló que "el financiamiento del cine viene de los cánones de los que tanto se habla por estos días... si eso desaparece va a desaparecer el cine".



Cacetta defendió a su vez su actuación en el INCAA e indicó que la denuncia que le llegó "en realidad fue un cúmulo de papeles diciendo que había irregularidades".



"La tomamos, e hicimos la auditoría correspondiente, y se dieron las explicaciones que correspondían", explicó.



El gobierno dice que algunas de las irregularidades detectadas son gastos en reformas y compras de mobiliario que no están justificados.



Al respecto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló en su cuenta de Facebook que el gobierno está decidido a "transparentar aquellos lugares donde se usaron fondos públicos para intereses particulares".