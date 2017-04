Marjorie de Sousa confirma ruptura con Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mediante este Comunicado de prensa @MarjoDSousa anuncia que su relación con @juliangil "sí llegó a su fin" pic.twitter.com/G6sHTiM8CK — El Gordo y La Flaca (@ElGordoyLaFlaca) 19 de abril de 2017

A través de un comunicado, la actriz Marjorie de Sousa confirmó su ruptura con Julián Gil, con quien tiene un hijo en común que nació hace unos meses.Marjorie pidió respeto y prudencia por la difícil situación que atraviesa, y confesó que ha vivido meses de muchas decepciones y realidades que no imaginó."Desde lo más profundo de mi corazón estoy agradecida siempre por su apoyo, no les niego que es un momento muy muy difícil, pero les pido para mí y mi familia respeto y prudencia. Han sido meses de enfrentarme a muchas decepciones y realidades que no imaginé, es muy complejo lo que vivo como mujer, como madre y como ser humano en todos los sentidos de vida", afirmó.La venezolana informó que actualmente existe un proceso legal de ambas partes del que están a cargo los abogados."Aunque de mi parte siempre busque un dialogo personal y amistoso no fue el caso de la persona en cuestión y por eso ahora mi equipo de abogados estará a cargo de todo junto con las leyes de México, que es donde nació mi hijo, ellos decidirán como se tendrán que derivar los hechos de ahora en adelante".Finalmente agradeció el apoyo de sus fans y reiteró que saldrá adelante junto con su hijo Matías.