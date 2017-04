Ricardo Arjona se molesta y abandona entrevista

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ricardo Arjona abandonó una entrevista luego de que el conductor hiciera hincapié en aquellos que critican su música.Camilo Egaña, conductor de CNN en Español, le preguntó al guatemalteco si conocía a Iván Gallo, un escritor colombiano que "te quiere mal y que dice 'A primera vista Arjona podría tratarse de un revolucionario'"; Arjona respondió que no lo conocía, y agregó:"Recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas, pensé que eras un comunicador bien intencionado, si recopilaste las cosas malas que hablaron de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender".Esas palabras las dijo apenas minutos antes de retirarse del estudio. "Es que el disco me llegó ahora", contestó el conductor."Me parece de muy mal gusto que estés recopilando las cosas malas que han dicho de mi", reiteró el cantante.A lo que el conductor respondió: "Lo que quiero saber es ¿por qué tú generas esas pasiones?..."No deberías de seguir idiotas, no se sigue a los odiotas, un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta, es eso, es un estúpido; un tipo listo le dedica tiempo a lo que le gusta, ¿Imagínate a este tipo que se dedica a hacer crónicas mías? Yo conozco a uno que ha hecho canciones en contra mía, pero es un idiota. Detrás de eso hay un asunto muy sospechoso.", señaló el intérprete.Y aunque el conductor trató de darle la vuelta al asunto, el guatemalteco insistió: "Si no les gusta mi música que no la escuchen, pero ¿para qué hablar de esto? ¿Por qué abordarlo? ¡Es raro!".A días de que se lance su último trabajo, Circo Soledad, el cantautor se mostró muy molesto con el abordaje que le dio Egaña a la entrevista. Por eso, decidió retirarse del programa. A pesar de los intentos de Camilo por explicarle hacia dónde iban las preguntas, cuando volvieron de la pausa, el guatemlateco ya se había retirado.El conductor se disculpó, y explicó que lo que él trató de hacer fue indagar por qué existe esa crítica genuina en contra de Arjona, cuando independientemente de los gustos musicales, el guatemalteco trata de hacer las cosas distintas.El cantante escribió en Twitter un mensaje para el conductor: "Quien habla mal de ti, para tener de que hablar contigo. Cuestión de consonante en el apellido. Supuestamente listo, pero ENGAÑA"