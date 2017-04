Gaga promueve la salud mental

LONDRES, Inglaterra(Agencias)

Lady Gaga se unió a la campaña Heads Together, también promovida por el príncipe William de Inglaterra, con la que se busca eliminar los estigmas sobre la salud mental e invitar a las personas a recibir tratamiento si lo necesitan.



Este martes fue publicado el clip de un videochat que la cantante y el Duque de Cambridge realizaron mediante FaceTime para discutir sus experiencias en el activismo.



El año pasado, la intérprete de “The Edge of Glory” reveló en una carta abierta que padece trastorno de estrés postraumático desde los 19 años, cuando fue víctima de abuso sexual.



Durante la llamada con William Gaga dijo que inicialmente le causó nervios hablar públicamente sobre su padecimiento.



“Para mí, despertarme cada día sintiéndome triste y luego actuar en un escenario, es algo muy difícil de describir. Hay mucha vergüenza vinculada con las enfermedades mentales. Sientes como que algo está mal contigo.



“En mi vida pienso, ‘Dios mío, mira qué cosas maravillosas tengo, debería ser tan feliz’. Pero no puedes evitar que en la mañana, al despertarte, estés tan cansada, triste, llena de ansiedad y agitada, que apenas puedes pensar. Pero (hablar del tema) fue como decir, ‘esto es una parte de mí, y está bien”, dijo.



El Duque de Cambridge afirmó que es importante discutir estos temas, pues el no hacerlo únicamente traerá más problemas.



“Es momento de que todos alcen la voz. Se siente muy normal hablar de salud mental, es lo mismo que la salud física”, afirmó William.