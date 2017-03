Joaquín Ferreira denuncia extorsión de policías

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor argentino Joaquín Ferreira denunció a través de su cuenta en Facebook una extorsión por parte de un par de policías.







Hace unas horas realizó una transmisión en vivo en la que comentó que por invadir el paso peatonal, los policías le exigían dinero para no multarlo.



“Dos policías me están pidiendo 2 mil 400 pesos por haber pisado la senda peatonal. Me dicen que la multa es de 4 mil 800 pesos. Lo que me da muchísima pena es que me están pidiendo dinero”.



El actor realizó algunas tomas de los policías, quienes también lo estaban grabando con sus teléfonos celulares.



Dijo que los policías le habían pedido que pasara al cajero para darles la cantidad.