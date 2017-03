El emocional discurso de Katy Perry por los derechos humanos

(GH)

Cuando Katy Perry lanzó el éxito pop "I Kissed a Girl and I Liked It" en 2008, dijo que estaba iniciando una conversación con personas de todo el mundo, informó People "¡La verdad sea dicha, hice más que eso!" reveló Perry a la audiencia de la gala Human Rights Campaign en Los Ángeles, mientras aceptaba el premio nacional de la igualdad el sábado por la noche."¿Pero cómo iba a reconciliar eso con la chica que cantaba el evangelio levantada en grupos juveniles que eran campos de conversión? Lo que sí sabía era que tenía curiosidad, e incluso entonces sabía que la sexualidad no era tan blanca o negra como este vestido."Pero en 2008, cuando salió esa canción, supe que comenzó una conversación que gran parte del mundo parecía bastante curiosa para cantar a lo largo de ella".Perry continuó detallando su educación religiosa (ambos de sus padres son pastores) y cómo "rezaba por alejar los gays en los campos de Jesús". Pero pronto su "burbuja empezó a estallar" y descubrió a personas que eran diferentes de ella."Estas personas no eran nada como me habían enseñado a temer. Eran las personas más libres, fuertes, amables e inclusivas que he conocido ", describió. "Ellos estimularon mi mente, y llenaron mi corazón de alegría, y bailaron con alegría mientras lo hacían. Estas personas son realmente magia, y son mágicas porque están viviendo su verdad".Aunque se alejó de las creencias de su religión, Perry declaró que no habría elegido un camino diferente para ella: "Las lecciones inestimables ocurren grandes. El camino del descubrimiento me ha hecho, me ha probado y me ha cambiado para siempre. No puedes escoger a tu familia, pero puedes elegir a tu tribu", sentenció. "Estoy aquí como una verdadera evidencia de que, sin importar de dónde vengas, es a dónde vas, ese cambio real, la verdadera evolución, y ese cambio de percepción real puede suceder, si abrimos nuestras mentes y ablandamos nuestros corazones".La estrella del pop añadió que le habría sido mucho más fácil quedarse con la "chica cantante de totem-animal-himno-animal-de-la-amapola"."Ya no puedo sentarme en silencio", recalcó. "Tengo que defender lo que siento que es verdad y eso es igualdad y justicia para todos".