Ellen DeGeneres marca récord en los People's Choice Awards

LOS ANGELES(AP )

Ellen DeGeneres marcó un récord en los People's Choice Awards como la artista más premiada en la historia de estos galardones.DeGeneres recibió tres trofeos en la ceremonia del miércoles por la noche, llevando el total de premios People's Choice a 20 en su carrera.Jennifer López y Sofía Vergara también estuvieron entre los ganadores de este año, junto con Johnny Depp, Kevin Hart, Melissa McCarthy y Justin Timberlake. Tyler Perry recibió un premio humanitario durante en el espectáculo, presentado por Joel McHale en el Teatro Microsoft de Los Ángeles y transmitido por la cadena CBS.A continuación una lista selecta de los ganadores:Película: "Finding Dory"Actor de cine: Ryan ReynoldsActriz de cine: Jennifer LawrencePelícula de acción: "Deadpool"Actor en una película de acción: Robert Downey, Jr.Actriz en una película de acción: Margot RobbieVoz en una cinta animada: Ellen DeGeneres, "Finding Dory"Actor en una película de comedia: Kevin HartActriz en una película de comedia: Melissa McCarthyActor en una película de drama: Tom HanksActriz en una película de drama: Blake LivelyÍcono del cine: Johnny DeppPrograma de TV: "Outlander"Serie de comedia de una cadena de TV: "The Big Bang Theory"Actor en una serie de comedia: Jim ParsonsActriz en una serie de comedia: Sofía VergaraSerie de drama de una cadena de TV: "Grey's Anatomy"Serie de drama policial: "Criminal Minds"Actor en una serie de drama policial: Mark HarmonActriz en una serie de drama policial: Jennifer LópezCompetencia de TV: "The Voice"Presentadora de TV diurna: Ellen DeGeneresPresentador de TV nocturna: Jimmy FallonArtista musical masculino: Justin TimberlakeArtista musical femenina: Britney Spears Grupo: Fifth HarmonyArtista country masculino: Blake SheltonArtista country femenina: Carrie UnderwoodGrupo country group: Little Big TownArtista de hip hop: G-EazyArtista de R&B: RihannaCanción: "Can't Stop the Feeling", Justin TimberlakeCelebridad en las redes sociales: Britney Spears Humanitario: Tyler Perry