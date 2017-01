El productor Ignacio Sada aplaude movimientos en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El productor Ignacio Sada aplaudió los recientes cambios de Televisa: Isaac Lee fue nombrado Director General de Contenidos, puesto que hasta ahora tenía Pepe Bastón, mientras que el segundo tomará la responsabilidad de Televisa Internacional.



“Yo creo que eso va a ser una gran oportunidad para nuestra casa Televisa de expandir sus horizontes como lo señaló el comunicado y el Señor Azcárraga. La encomienda para el señor Bastón no es una encomienda fácil porque lograr que este negocio siga creciendo a nivel mundial es una tarea con la que creo que pocos pueden. Yo creo que el que sí puede es el señor Bastón con su gran conocimiento y capacidad para manejar este negocio que es la televisión”.



Sin conocerlo personalmente, Sada aseguró tener magníficas referencias de Lee, a quien considera también indicado para darle continuidad al trabajo que venía desarrollando Bastón.



“No hemos tenido aún un encuentro con el señor Lee, no conocemos su línea de trabajo, pero seguramente la lógica dice que si esto está funcionando habremos de seguir en lo mismo, claro, con algunos ajustes, modernizando, cambiando, pero sí, todavía no tenemos un panorama muy claro en ese sentido, falta tener ese encuentro con Lee y el señor Azcárraga y veremos por dónde vamos a caminar”.



Este miércoles Nacho Sada presentó su producción “Mi adorable Maldición”, que inicia este próximo 23 de enero en horario de las cinco de la tarde. La historia tendrá 120 capítulos de una hora.



“Es una novela estándar para el horario de las cinco de la tarde, la novela que nos antecede, la de ‘Despertar contigo’ de Pedro Damián tuvo más o menos la misma duración al aire, estamos hablando de siete meses de novela aproximadamente, sí se están buscando formatos más cortos, pero todo se define en función de lo que puede dar o no dar la historia”.



Los protagonistas de esta telenovela son Renata Notni, Pablo Lyle, Laura Carmine, Patricia Navidad, entre otros.