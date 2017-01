¿Qué pasa entre Natália Subtil y Mayer Mori?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La relación entre el actor Sergio Mayer Mori y la modelo Natália Subtil ha sido una montaña rusa de declaraciones, un día eran novios, al otro enemigos, luego se convirtieron en padres y tras de estos han sido amigos y al parecer ahora la relación que tienen por su hija se tambalea.



Al menos eso es lo que demuestra una reciente foto subida por la modelo a sus redes sociales en las que parece enviar una indirecta a Mayer Mori a través de una imagen en la que dice que “Confesiones de mamá soltera: La gente cree que mi hijo fue un error. No lo fue. Su padre sí", causando una serie de comentarios de apoyo para la modelo.



Esta no es la primera ocasión en la que ambos jóvenes tienen diferencias, hace unos días, Subtil dijo en el programa “Hoy” que ella ya no vivía más en la casa de Bárbara Mori, que ahora estaba por su cuenta y que criaría su pequeña Mila como madre soltera.



Durante aquella entrevista dijo que la relación con su ex novio era buena, ya que lo importante para ambos era su hija y que su ex siempre estaba al pendiente de la pequeña.



“De papá muy bien, pero como pareja, decidimos no tener una relación, pero como amigos funcionamos mucho mejor. Día a día somos solitas, somos nosotras dos, pero mira, como es tranquila, me deja hacer todo, fíjate que no sabía que podía ser tan fuerte, pues sacar adelante a un angelito es increíble, no sabía las fuerzas que te dan”, dijo en el matutino.



Antes de que Natalia revelara esto los jóvenes parecían haber arreglado sus pendientes, tras el nacimiento de Mila, la brasileña se fue a vivir a casa de Bárbara Mori y viajaba en avión privado con su abuelo Sergio Mayer y sus hijas.



"Cuando vivíamos con la abuela también era la adoración de la casa, todos la querían agarrar, este es el momento más bonito de mi vida. El abuelo regala muchas cosas”, dijo.



Esta relación entre ambas partes se dio luego de un complicado inicio en el que tras anunciar que estaba embarazada del cantante de 18 años, fue el ahora abuelo quien pidió a través de los medios que quería que Subtil se sometiera a una prueba para saber si su hijo era o no el padre de la recién nacida.



Una vez que la niña nació el acercamiento se dio y parecía ir todo bien hasta que Sergio Jr confesó a un programa de espectáculos que su hija pareció murcielaguito, algo que la madre no tardó en contestar durante la conferencia de prensa de la película “Un padre no tan padre", en donde dijo que “mi hija se parece mucho a su padre”.