Emma Watson, la bella del cuento

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si no era de una manera, sería de otra. Porque antes de que Emma Watson se convirtiera en la protagonista de “La bella y la bestia”, a la actriz que se hizo conocida por su rol como Hermione Granger en la franquicia “Harry Potter”, se le ofreció el papel principal en “Cenicienta”.



Por lo tanto, se podría decir que la joven británica estaba “destinada” a convertirse en princesa Disney. Esta información fue revelada por la misma actriz a Total Film, al explicar que sintió una conexión con el personaje de Bella, algo que no habría ocurrido con Cenicienta (rol que finalmente tomó Lily James).



“No sabía que iban a hacer ‘La Bella y la Bestia’ cuando rechacé ‘Cenicienta’. Pero cuando me ofrecieron a ‘Bella’, simplemente sentí que el personaje resonó en mí mucho más que Cenicienta”.



Es más, la actriz considera que Bella es un muy buen modelo para las jóvenes: “Ella se mantiene curiosa y con mente abierta. Y ese es el tipo de rol que me gustaría encarnar como un modelo a seguir, si me dan a elegir”, dijo y agregó:



“Bella tiene una cualidad un poco de forastera y ser desafiante de lo que se espera de ella de un modo que empodera. De un modo extraño, ella reta el statu quo del lugar donde vive y encuentro que eso es muy inspirador”.



Ademas, la actriz de 26 años comentó que hay otros rasgos de personalidad que le gustan de su personaje.



“Ella consigue mantener su integridad y tener un punto de vista completamente independiente. No es convencida fácilmente por la perspectiva de otras personas”.



La película “La Bella y la Bestia” llega a los cines el 17 de marzo.