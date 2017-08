La tétrica historia que inspira la película Annabelle

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ya se estrenó "Annabelle 2", y a pesar de que la película es ficción, es importante recordar que está basada en una muñeca que existió hace muchos años y aterrorizó a quienes tuvieron la mala suerte de estar cerca de ella.En "Annabelle 2: La Creación", un fabricante de muñecas y su esposa le dan la bienvenida a su hogar a una monja y a varias niñas de un orfanato cerrado, quienes pronto se convertirán en el blanco de Annabelle, la creación poseída del fabricante de muñecas.Se dice que en 1970 una mujer compró una muñeca de segunda mano como regalo de Navidad para su hija, Donna, una estudiante de enfermería en Hartford, Connecticut.Donna guardaba esta muñeca en su casa. Todo iba bien hasta que Donna llevó a Annabelle a la cocina para desayunar. Fue ahí donde la muñeca levantó los brazos y los puso en la mesa. A partir de ese momento las cosas se volvieron más raras. Pronto Donna y su compañera de cuarto, Angie, llegaban a casa y encontraban a Annabelle en el sofá, siendo que la habían dejado encerrada en el cuarto de Donna.Presuntamente entre sus extrañas capacidades la muñeca podía arrodillarse, estar de pie, levitar y hasta manifestar gotas de sangre. Incluso se menciona que Annabelle también escribía y componía notas raras en papel.Después de muchos sustos Donna decidió contactar un médium, un físico que terminó diciéndole a Donna y a Angie que una niña de 7 años llamada Annabelle había sido asesinada en un departamento.La niña ahora vivía dentro de la muñeca, sin embargo, ésta se sentía cómoda con Donna. Las enfermeras jóvenes entonces decidieron quedarse con ella para darle un hogar.Estas palabras las encontró Donna escritas en una nota que encontró en su departamento. El amigo de Donna, Lou, quien dudaba de Annabelle, parecía tener buena salud.Pero poco después de que apareciera la nota Lou amaneció de una pesadilla sintiendo que alguien lo ahorcaba. Al mirar abajo, vio a Annabelle arrastrándose por sus piernas. Al día siguiente, Lou fue atacado por una fuerza indistinguible que le dejó 7 marcas de garras en el pecho.Después del ataque Donna le pidió ayuda a un monje. Ahí conoció a Ed y Lorraine Warren. Los Warrens se dieron cuenta que la muñeca de Donna no estaba poseída por el fantasma de una niña, sino de un demonio que quería el alma de Donna. Entonces los Warrens pidieron que se le hiciera un exorcismo y se llevaron la muñeca, no antes de bañarla en agua bendita.A pesar de su fama, la muñeca Anabelle original reside actualmente en una caja protectora en el Museo ocultista de Lorraine Warren en Moodus, Connecticut. Sin embargo, su estilo de vida sedentario no ha disminuido sus poderes.Según Lorraine Warren, Annabelle sigue moviéndose e incluso a veces le gruñe a los visitantes.