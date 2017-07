Publicarán dos nuevos libros de Harry Potter

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Dos nuevos libros sobre Harry Potter, mago creado por J.K. Rowling, llegarán a librerías este año, en el marco del 20 aniversario de la publicación del primer tomo de la serie, "Harry Potter y la piedra filosofal".



El sitio "Business Insider" informó que la editorial Bloomsbury publicará en octubre las obras que acompañarán la exposición sobre "el niño que sobrevivió" en The British Library.



"Harry Potter: A History of Magic. The book of the exhibition" y "Harry Potter, a Journey Through a History of Magic" son los títulos que tendrán estas dos nuevas publicaciones sobre el mago. El primero de ellos examinará los temas estudiados en la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería; el segundo llevará al lector a un viaje por la historia de los hechizos, las criaturas mágicas, magos y brujas.



Las obras exploran el mundo mágico de Potter, pero no son historias nuevas en torno a los personajes, sino buscan expandir las experiencias en torno a su universo. Se desconoce qué tanto J.K. Rowling estuvo inmersa en la creación de estos libros.