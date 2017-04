Roban relojes a ex concursante de Nuestra Belleza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex modelo y participante en el concurso Nuestra Belleza México, Nancy Karina Bejar, también fue víctima de la delincuencia. La mujer aprovechó la Semana Santa para salir unos días de la ciudad y al regresar, se encontró con que su departamento, ubicado en Reforma 222, fue saqueado.



A la ex modelo le robaron cuatro relojes, dos Rólex, uno para dama y otro para caballero; uno Cartier y otro Chanel, los cuales según la carpeta de investigación CUH-5/UI-1S/D/843/04-2017, fueron sustraídos entre el 11 y 13 de abril pasado. Los accesorios estaban en un lugar escondidos dentro de su clóset, que sólo personal de confianza y algunos empleados conocían.



Por lo que de inmediato sospechó de su chofer, quien no se presentó a trabajar después que se diera a conocer el robo. Gracias a las cámaras de seguridad del edificio, se logró captar cómo el empleado ingresó al departamento a robarse los artículos, ahora ya es buscado por las autoridades.



Bejar participó en el certamen Nuestra Belleza México 1996, como representante de Guerrero.