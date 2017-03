Dicen "no" al muro de Trump en el Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El tema del polémico muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera con México resonó el sábado en el Festival Vive Latino, donde algunos de los músicos participantes manifestaron su repudio ante el plan del gobierno estadounidense.



"No queremos murallas, no queremos muros, no queremos ataduras. Lo que el arte une, la política lo divide, y nosotros allí, como latinoamericanos, levantamos nuestra mano", expresó Mario Muñoz, cantante de la agrupación colombiana Doctor Krápula, durante su participación en la primera jornada del festival, que este año celebra su edición 18 en el Foro Sol de la capital mexicana.



El gobierno de Trump dijo que en un principio pretende que el muro mida 9 metros (30 pies) de altura en su frontera con México, que sea difícil de escalar y que su lado Norte sea "estéticamente agradable".



"Si quieren muro que lo paguen con su plata", agregó el vocalista, también conocido como "Subcantante", durante la interpretación del tema "Exigimos".



Los vínculos bilaterales entre ambas naciones pasan por un momento complejo, tras el plan del mandatario estadounidense de levantar ese muro y exigir que lo pague México, además de deportar de manera masiva a los inmigrantes no autorizados y pretender modificar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.



El ex guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, advirtió que el sábado haría de la presentación de su banda Prophets of Rage un acto en apoyo a los mexicanos.



"Estamos en contra del muro, en contra de la deportación y alentamos a los hermanos y hermanas mexicanos a que hagan todo lo posible para pelear en contra de las iniciativas de Donald Trump", dijo Morello a The Associated Press en una entrevista reciente.



Por su parte, sin pronunciarse directamente en contra del muro, el joven cantautor colombiano Esteman exhortó a que Latinoamérica se una, y posteriormente interpretó el tema "Caótica belleza", en el que le acompañó en la voz la mexicana Ximena Sariñana.



Los Fabulosos Cadillacs, Illya Kuryaki & The Valderramas, Jarabe de Palo, Jake Bugg, La Tremenda Korte, Burning Caravan, Emmanuel del Real "Meme", Babasónicos, Kinky, Shoot The Radio, la banda del ex Soda Stereo, Zeta Bosio, Candy y Little Jesus también conformaron el listado de grupos participantes en el primero de los días del Vive Latino.



Este año los organizadores esperan la asistencia de unas 150 mil personas en los dos días de actividades, en los que también se presentarán Brujería, Mon Laferte, La Barranca, Javier Corcobado, Celtas Cortos, Bronco y La Sonora Santanera.