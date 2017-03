Los pasos de Chuck Berry en el cine

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¿Recuerdas la célebre escena de la cinta Volver al futuro, donde Marty McFly (Michael Fox) interpreta en la guitarra el tema "Johnny B. Goode", de Chuck Berry?



Aquel es un guiño a la música del pionero del rock and roll, que falleció la tarde de este sábado a los 90 años. Además de esta participación, el músico apareció en varios proyectos

cinematográficos. Presentamos aquí algunos de los más importantes:



1.- “Rock, Rock, Rock” (1955), donde el guitarrista interpretó "You Can't Catch Me"; en aquel tiempo su fama todavía comenzaba a despegar.



2.- En 1957 participó en “Mister Rock and Roll”. En ese mismo año lanzó su primer disco de estudio, “After School Session”.



3.- Chuck Berry también apareció en la película “Go, Johnny Go!” (1959) interpretando "Johnny B. Goode", canción que da título a la película. Además, entonó para ese mismo largometraje los temas "Memphis Tennessee" y "Little Queenie".



4.- El músico apareció en “The London Rock and Roll Show” (1973), un concierto filmado en el Estadio Wembley de Inglaterra en agosto de 1972 y donde también figuran otros músicos, como Mick Jagger y Little Richard, entre otros.



5.- En una escena de “Alicia en las ciudades” (1974), uno de los protagonistas asiste a un concierto de Chuck Berry.



6.- El documental “Hail! Hail! Rock 'n' Roll” (1987) es un testimonio del concierto con el que el compositor y guitarrista celebró sus 60 años. En aquel show lo acompañaron colegas como Keith Richards, Eric Clapton, Etta James, Steve Jordan y Julian Lennon.