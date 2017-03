La Sonora Dinamita, con el Grammy en la mira

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con mucho orgullo, Elsa López menciona enfática que La Sonora Dinamita que ella tiene bajo su mando ha demostrado con hechos que está para ser postulada para el Grammy Latino, no en vano se mantienen dentro de los álbumes más vendidos, a comparación de otras “Dinamitas”.



“Perdimos muchas batallas, más no la guerra. Ha sido sufrir en lo profesional y hasta en la salud, pero ahora vemos los resultados de tener fe y trabajar con calidad. El público nos ha puesto donde merecíamos estar y ahora, con renovadas fuerzas, vamos a poner en lo más alto y de donde nunca debió bajar el nombre de La Sonora Dinamita”, indicó.



“Hemos platicado con la disquera y están de acuerdo en ponernos dentro de las ternas para competir al Grammy, y si en esta ocasión no nos toca, trabajaremos para estar en el otro. Tenemos la calidad”, considera.



“Además, este año tengo fe en que haremos el Auditorio Nacional. Esta máquina ya agarró rumbo y nada nos detiene, ni la ‘piratería’ de discos, las ‘dinamitas pirata’ ni otras agrupaciones. No somos inalcanzables para los empresarios y respetamos a nuestro público, por ellos es que nos atrevemos a hacer lo que otros no”, explica.