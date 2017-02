Arranca homenaje "Eternamente Juan Gabriel"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La temperatura baja, oscurece en Toluca y las luces del escenario se avivan para dar inicio con el Homenaje a Juan Gabriel.



Tras aplausos y gritos de los asistentes se da un conteo regresivo y el lugar, que no se encuentra lleno en su totalidad, se llena de música con la diversos artistas recordarán esta noche a uno de los artistas más queridos de México.



Las palabras de David Bisbal al salir al escenario fueron cariñosas. "Espero que disfruten de este maravilloso homenaje a nuestro queridísimo y amado Juan Gabriel". Posteriormente apareció India Martínez, cantando "De mí enamórate".



Le siguió Luis Fonsi en un dueto con Juan Gabriel, quien apareció en las tres pantallas con el video hecho con el artista. No podía faltar Yuri, quien antes de cantar a su gran amigo Juan Gabriel le dedicó unas palabras "Buenas noches ¡hasta que se me hizo maestros! un aplauso al cielo a Alberto".



Cuando Emmanuel acabó su participación (cantando "Pero qué necesidad") lanzó un mensaje conmovedor. "Gracias por venir por acompañar a este ídolo por acompañar a su familia a sus músicos a sus coros que estuvieron con él toda la vida como dice la canción, gracias con el corazón".



El cantante agradeció todos esos sentimientos que motivaron a escribir a Juan Gabriel y también hizo referencia a aquellos para quienes compuso canciones. Entre cada canción, en las pantallas se proyectan fragmentos de videos donde aparece Juan Gabriel de joven cantando parte de sus canciones como "No tengo dinero", ante un grupo de niños.



Los siguientes en salir fueron Mariachi De Mi Tierra cantando un tema para Juan Gabriel en donde lo recuerdan como un orgullo mexicano.