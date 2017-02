Ya tiene chamba como actor en Mexico

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aprovechando su estancia en México, donde grabará un programa sobre nuestro país, el presentador estadounidense Conan O´Brien realizó una participación especial en la telenovela "Mi adorable maldición", producción de Ignacio Sada.



O’Brien participó en una secuencia de escenas donde interpretó al personaje de Joseph Robinson, empresario estadounidense que está en México viendo la posibilidad de exportar productos lácteos mexicanos a Estados Unidos.



En las escenas, O’Brien aparece con los actores Renata Notni (Aurora) y Pablo Lyle (Rodrigo).



Las escenas fueron grabadas ayer en el Foro 9 de Televisa San Ángel y serán parte de un capítulo que se transmitirá a mediados del próximo mes de abril. Parte de estas escenas formarán parte del programa especial que está realizando O’Brien sobre México.



Sobre la participación de Conan O’Brien en "Mi adorable maldición", el productor Ignacio Sada señaló que es un privilegio y un gozo poder contar con una figura de la talla de Conan en esta telenovela.



Prepara programa en México

El cómico Conan O'Brien está próximo a grabar un programa en México y ya presumió su estudio. A través de su cuenta en Twitter, el conductor estadounidense presentó "una probadita" del espacio a sus seguidores.



La próxima semana, O'Brien grabará su programa "Conan without borders: Made in Mexico", en donde tendrá como invitados a Diego Luna y el ex presidente Vicente Fox.



"Quiero hacer un programa digno de los mexicanos, que ellos puedan ver lo que son estas personas", dijo ayer A su llegada a México, el conductor confesó que existe la posibilidad de que Trump no lo deje volver a su país.



Apapachado por México

Conan O'Brien está fascinado con tanto abrazo de mexicanos.



Durante su recorrido por el Centro de la Ciudad de México, en el primero de siete noches que pasará en el País, el conductor estadounidense dijo que en menos de un día, los connacionales le han externado su simpatía.



"Me han tratado de maravilla... me han dado tantos abrazos... estoy fascinado, y agradecido", dijo Conan en su andar por las calles del centro y en una parada en el Zócalo, en donde filmó aspectos para el programa que hará el próximo miércoles, Conan Sin Fronteras: Hecho en México.