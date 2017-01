Bella Hadid advierte a The Weeknd sobre Selena Gomez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La modelo Bella Hadid se puso en contacto con su ex novio, el cantante The Weeknd, para advertirle sobre Selena Gomez.



Gomez fue captada muy cariñosa junto a The Weeknd la semana pasada a las afueras de un restaurante en Santa Mónica, California.



Las imágenes sorprendieron pues no se sabía que estuvieran en contacto y menos que salieran en plan romántico.



Aunque Justin Bieber, ex de Selena, negó ofrecer su opinión en público sobre el asunto, se dice que en privado comentó que Gomez sólo está usando a The Weeknd con fines publicitarios, tal como lo hizo con él.



De acuerdo con “Us Weekly”, Bella Hadid piensa algo similar, por eso se comunicó con Thee Weeknd para decirle que Selena lo está usando, pero él cree que Bella está celosa.



Al parecer, Selena y The Weeknd empezaron a salir en noviembre, poco después de que ella saliera de rehabilitación por problemas de ansiedad, depresión y ataques de pánico.



Se dijo que estaban trabajando juntos en nueva música y de ahí surgió el romance, lo que Bieber señaló como un patrón de comportamiento de Gomez con sus otros novios.



Cuando se dieron a conocer las fotografías de Selena junto a The Weeknd, Bella Hadid de inmediato la dejó de seguir en Instagram.



Luego se supo que Selena no sentía culpa alguna con Bella, pues aunque coincidieron en reuniones de Taylor Swift, no son las mejores amigas.