Miss USA espera Trump pueda unificar a los estadounidenses

MANILA, Filipinas(AP )

La candidata de Estados Unidos al Miss Universo dijo el miércoles que no votó por Donald Trump pero que espera que el presidente electo pueda unificar a sus compatriotas en este momento "tenso" de la historia estadounidense.



Deshauna Barber, oficial del ejército de 27 años, del Distrito de Columbia, expresó que confía en que su país pueda superar sus dificultades políticas tras "una de las elecciones más controversiales que haya visto" en su vida.



Barber está entre las 86 aspirantes que se medirán por la corona el 30 de enero en Manila, donde periodistas le preguntaron su opinión sobre la victoria de Trump y la ceremonia de investidura del viernes.



"Aunque quizás no todo el mundo esté de acuerdo con la elección, incluyéndome, apoyo al comandante en jefe y planeo hacerlo hasta el final de su mandato", dijo Barber a The Associated Press en una entrevista. "Solo espero que seamos capaces de darle una oportunidad".