Optimista con Trump: Derbez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ser optimista. Eso es lo que aplica Vadhir Derbez tan pronto Donald Trump asuma el próximo viernes, la presidencia de Estados Unidos, donde el mexicano radica.



“No cambia mis planes, sigo soñando en grande”, dice el hijo del comediante Eugenio Derbez.



Trump enarboló durante su campaña electoral un mensaje de odio contra los migrantes, en especial los mexicanos, aduciendo que llegaban a su territorio violadores y ladrones.



El también empresario ganó la carrera a Hillary Clinton, quien fue apoyada públicamente por los latinos.



“Cuando pasó todo lo fuerte, yo estaba en México y vi en redes (sociales) todo lo que se pasó, así que quería regresar a Estados Unidos para vivirlo en carne propia. Así que me fui a Los Ángeles y no vi nada relacionado al odio, fue mucha mercadotecnia, pero sí creo debe bajarle un poco (Trump) a todo lo que está fomentando”, considera Vadhir.



“Con las palabras si fomentamos el odio, la gente se da permiso para ello y no debe ser así. Vivo allá y debo ser un poco optimista”, apunta.



El actor en las teleseries “La querida del Centauro” y “Vecinos”, se fue a vivir al país de las barras y las estrellas hace justamente un año, buscando abrir horizontes.



Anteriormente ha comentado que hacer casting allá es complicado, pues cuando piensa que se ha vestido para la ocasión, resulta que otros colegas hacen lo mismo.

Su papá, así como su hermana Aislinn, también viven en Estados Unidos desde hace unos meses.



Durante el primer trimestre de este año viajará constantemente a México para promover “El tamaño sí importa”, comedia que estrena la semana próxima y “3 idiotas”, al lado de Martha Higareda, en el mes de marzo.



Le piden ensayar.



A sus 25 años, Vadhir reconoce que su mánager le pide ensaye sus expresiones, pues se parece mucho a su papá.



“Cuando hago gestos, tenemos expresiones muy similares y entonces me dicen que debo de practicar porque me parezco mucho. Entonces me dejo fluir, digo, busco que la gente vea lo que llevo de propuesta en la pantalla y eso lo iré desarrollando poco a poco”, estima.



Con su padre colaboró en “Cómo ser un latin lover”, a estrenar en mayo.



Vadhir no niega los genes para la comedia que lleva y con ese mismo humor, toma los rumores que esta semana afirmaron era gay.



“Sólo me da risa, qué puedo decir”, comenta divertido Vadhir.