Confirman embarazo de Paulina Rubio

Primero fue Erik Rubin, luego Óscar Madrazo; ahora Fernando Allende, quien se reunió con Paulina Rubio “hace tres o cuatro días”, y confirmó que la cantante sí está esperando un tercer bebé, informó People “Hermosa. Está preciosa”, mencionó Allende a Ventaneando. “La veo tan rosadita y tan hermosa. Las damas cuando están embarazadas tienen algo hormonal que les brilla el ojo. La piel la traen como muy hermosa y están rosaditas”.De acuerdo con Allende, la Chica Dorada luce espectacular tras varios meses de embarazo.“No sé exactamente cuánto le falte para tener el bebé, pero la vi hermosa, preciosa”, agregó.El actor y cantante conoce a Rubio desde pequeña y mantienen una relación muy cercana.“Tuve la gran fortuna de tenerla en mis brazos de bebé y [le emociona] verla ahora con su esposo y el bebé”.Respecto a si le gustaría ser el padrino del tercer bebé de la cantante, confesó que le agrada mucho la idea, aunque considera que ella ya debe haber elegido a sus próximos compadres.“Me imagino que hay fila esperando para ser el padrino del bebé o de la bebé. Yo estaría encantado de hacerlo, pero me imagino que no soy la primera elección porque debe haber una lista de personas que quieren ser padrinos. Pero bueno, si me dicen con mucho gusto”.Y aunque no quiso revelar el sexo del bebé que espera Rubio, confirmó con la cabeza que sabe sí será niño o niña.