A.B. Quintanilla tras las rejas por manutención de hijo

CORPUS CHRISTI, Texas(AP )

El hermano de la fallecida superestrella texana Selena fue encarcelado por no mantenerse al corriente en los pagos para la manutención de su hijo.



A.B. Quintanilla fue detenido el miércoles tras comparecer en la corte en Corpus Christi, Texas.



Quintanilla no se había presentado en una audiencia previa este mes. Su abogado dijo que estaba en su casa en Florida ese día y que no había sido informado de la fecha en la corte.



El hermano de Selena está acusado de deber 87 mil dólares de manutención a Summer Clary, la madre de su hijo.